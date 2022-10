Theradiag : Ajustement à la baisse de l’objectif de chiffre d’affaires et de rentabilité à horizon 2026

Croissy-Beaubourg, le 27 octobre 2022, 18h00 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, ajuste son objectif de chiffre d'affaires et de rentabilité à horizon 2026.



Lors de l'augmentation de capital réalisée le 26 novembre 2021, Theradiag avait indiqué avoir pour ambition d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ à 5 ans tout en maintenant le contrôle strict de ses coûts. Il était prévu que les Etats-Unis constitueraient environ la moitié de l’objectif de chiffre d’affaires à atteindre, notamment par la facturation directe des patients. Cette ambition a par ailleurs été confirmée lors de l’Assemblée Générale de la Société du 5 mai 2022.