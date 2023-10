Theradiag affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 20% au cours du 3ème trimestre 2023

• Croissance de l’activité de 11% à 9,9 M€ au 30 septembre 2023 :

o Progression de +13% du Théranostic portée par un fort développement à l’export et l’accélération des ventes i-tracker

o Croissance de +9% du Diagnostic In Vitro soutenue par les bonnes performances à l’export et le partenariat stratégique avec Quotient



• Niveau de trésorerie maîtrisé à 5,5 M€ au 30 septembre 2023



Au cours du 3ème trimestre 2023, Theradiag a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 millions d’euros contre 2,6 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, soit une solide croissance de +20%, soutenue principalement par l’activité Diagnostic In Vitro (IVD) qui progresse de +44%.



Au 30 septembre 2023, Theradiag atteint un chiffre d’affaires de 9,9 millions d’euros contre 8,9 millions au 30 septembre 2022, soit une progression de + 11%, grâce à des performances commerciales homogènes sur les deux métiers de Theradiag : + 13% pour le Théranostic et + 9% pour l’IVD.