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Theraclion obtient le feu pour Sonovein en Arabie saoudite
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 18:07

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La medtech française a annoncé avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché auprès de la Saudi Food and Drug Authority. Ce visa réglementaire permet à la société de commercialiser sa plateforme d'ultrasons thérapeutiques Sonovein sur le territoire saoudien.

Sonovein est une solution robotique dédiée au traitement non invasif des varices par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU). L'obtention de cet accord ouvre à l'entreprise l'un des marchés de santé majeurs du Moyen-Orient, dans un contexte d'investissements substantiels du Royaume saoudien pour moderniser ses infrastructures médicales.

Cette décision s'inscrit au coeur des piliers de déploiement international de Theraclion, aux côtés de la préparation de son accès au marché américain (soumis à l'accord de la FDA), de la commercialisation en Europe, et de son expansion en Chine via sa coentreprise avec Furui.

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1 commentaire

  • 18:23

    Theraclion obtient le feu, d'accord merci. En 2026 c'est bien de l'avoir.

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