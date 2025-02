Theraclion: les comptes du 1er semestre 2024 retraités information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 10:59









(CercleFinance.com) - Theraclion a annoncé vendredi soir avoir retraité ses résultats du premier semestre 2024 afin de tenir compte d'une charge liée à sa décision de ne plus commercialiser ses machines destinées à traiter la thyroïde.



La 'medtech' explique qu'elle a prévu, dans ce cadre, de reprendre les machines Echopulse d'ancienne génération initialement destinées au marché chinois, une opération qui va se traduire par l'émission d'un avoir destiné à sa joint-venture chinoise, d'un montant de 680.000 euros, afin de limiter le préjudice de cette dernière.



En conséquence, la perte nette part de la société enregistrée sur les six premiers mois de l'année atteint 3,04 millions d'euros, contre une perte de 2,36 millions publiée à l'origine.



Theraclion avait annoncé le mois dernier la poursuite de son recentrage stratégique sur le marché des varices, une décision qui va se traduire par l'arrêt de la commercialisation de ses machines Echopulse destinées à traiter la thyroïde dans un futur proche.



A la Bourse de Paris, l'action accusait des pertes de plus de 8% lundi matin à la suite de ce retraitement comptable.





Valeurs associées THERACLION 0,23 EUR Euronext Paris -7,69%