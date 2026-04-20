Theraclion lance augmentation de capital de 6 millions EUR à 0,48 EUR par action﻿

* Theraclion lance augmentation de capital avec maintien du DPS via émission de 12 484 467 ABSA pour 6 millions EUR. * Prix de souscription fixé à 0,48 EUR par action, ratio 7 ABSA pour 34 actions existantes. * Opération sécurisée à 75% par 4,5 millions EUR d’engagements, dont 3 millions EUR de Furui Paris. * Engagements complémentaires de 1 million EUR d’Unigestion, 200 000 EUR de Bernard Sabrier, 300 000 EUR d’un nouvel investisseur. * Potentiel de financement additionnel jusqu’à 8 millions EUR via exercice des BSA, à 0,48 EUR. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Theraclion SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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