Thématiques AVENIR & CROISSANCE : comment y contribuer et en bénéficier ?

L'année 2020 a particulièrement mis en avant les problématiques de demain, liées à l'Homme et à la Planète.



La sélection de valeurs fondées sur des thématiques d'avenir, avec un impact positif sur la croissance, est désormais un objectif commun. Ces enjeux sont fondamentaux non seulement pour notre devenir, mais aussi pour financer des entreprises respectueuses de l'avenir des générations futures.



Alors comment y contribuer et bénéficier d'une croissance sur le long terme ?



Investir actions et investir durable, c'est possible...



Suivez nos convictions lors de ce webinar avec :



Olivier Ken - Gérant actions, spécialiste du Développement Durable, gérant d'Ecofi Trajectoires Durables

Olivier Plaisant - Directeur de la gestion Actions, gérant d'Ecofi Enjeux Futurs

Laurent Vidal - Directeur du Développement chez Ecofi



