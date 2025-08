The Walt Disney Company : ESPN a conclu deux accords avec la NFL

(AOF) - ESPN, une filiale de The Walt Disney Company, et la National Football League (NFL : ligue professionnelle de football américain) ont signé un accord. Ce dernier prévoit l’acquisition par ESPN de NFL Network et certains autres actifs médias détenus et contrôlés par la NFL, notamment la chaîne RedZone Channel et NFL Fantasy. En contrepartie, la NFL détiendra une participation de 10% dans ESPN.

Les deux parties ont conclu un second accord qui prévoit que la NFL concèdera sous licence à ESPN certains contenus NFL et autres droits de propriété intellectuelle qui seront utilisées par NFL Network et d'autres actifs.

