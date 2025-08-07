 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pronostic vital du maire agressé en Isère "n'est plus engagé", selon le parquet
information fournie par AFP 07/08/2025 à 12:47

Le maire de Villeneuve-de-Marc (Isère), violemment agressé mercredi soir, est toujours hospitalisé jeudi mais son pronostic vital n'est plus engagé ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le maire de Villeneuve-de-Marc (Isère), violemment agressé mercredi soir, est toujours hospitalisé jeudi mais son pronostic vital n'est plus engagé ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le maire de Villeneuve-de-Marc (Isère), violemment agressé mercredi soir, est toujours hospitalisé jeudi mais son pronostic vital n'est plus engagé, selon le parquet de Vienne qui a ouvert une enquête pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique".

L'auteur présumé de l'agression, qui a eu lieu vers 17H00, est toujours en fuite et "les recherches se poursuivent activement par la gendarmerie" pour l'interpeller, a indiqué le parquet à l'AFP.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect "aurait agressé le maire avec une arme blanche" en portant "trois coups au niveau du thorax", est-il ajouté de même source.

"Il quittait ensuite les lieux avant de revenir avec son véhicule. Il tentait alors de percuter le maire et son fils qui réussissaient à l'éviter. Il finissait sa course contre un mur, endommageant le véhicule puis prenait la fuite à pied après avoir porté des coups de poing au fils du maire", poursuit le parquet.

"Les nouvelles que j'avais tout à l'heure laissaient entendre une amélioration" de l'état de santé de Gilles Dussault, 63 ans, hospitalisé à Lyon, a indiqué jeudi de son côté le ministre de la Santé Yannick Neuder, interrogé sur TF1.

Il s'est dit "bien émotionné et peiné" après l'agression du maire de cette commune de moins de 1.200 habitants, issu de la même circonscription iséroise que lui, et de la même intercommunalité.

Selon le ministre, M. Dussault souhaitait rencontrer le suspect qui avait "contrevenu en bâtissant un mur qui n'était pas autorisé. C'est au départ un problème d'urbanisme".

Le fils du maire a été hospitalisé à Vienne.

"Quand un élu est attaqué, c'est la Nation qui est à ses côtés. Quand on s'attaque à ses représentants, la République se doit d'être sévère et intraitable", a réagi le président de la République Emmanuel Macron mercredi sur X.

Sur X également, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a condamné jeudi "avec la plus grande fermeté l'agression violente de Gilles Dussault".

"Les maires sont en première ligne pour défendre leurs concitoyens, dont ils sont souvent l'ultime recours. L'insécurité qui les frappe est une réalité insupportable. L'agresseur, identifié, est toujours en fuite. Il sera puni", a réagi le ministre.

"Le degré de violence de cet acte, qui s’ajoute aux nombreuses agressions d’élus au quotidien, doit conduire les pouvoirs publics et les citoyens à réagir immédiatement", a déclaré l'Association des maires de France (AMF) dans un communiqué.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des migrants arrêtés alors qu'ils tentaient de traverser la Manche sont débarqués à Douvres, dans le sud-est de l'Angleterre, le 9 février 2025 ( AFP / Ben STANSALL )
    Londres annonce avoir arrêté les premiers migrants sous le coup du traité franco-britannique
    information fournie par AFP 07.08.2025 13:14 

    Le Royaume-Uni a annoncé jeudi avoir placé en détention les premiers migrants arrivés sur des petits bateaux et ayant vocation à être renvoyés "dans les prochaines semaines" en France dans le cadre du traité franco-britannique entré en vigueur mercredi. Ce nouveau ... Lire la suite

  • Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP Video 07.08.2025 13:08 

    Des familles d'otages israéliens embarquaient jeudi à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.

  • Vue générale de Kaboul, le 3 août 2025, où de nombreux Afghans ont un mal croissant à se loger, surtout ceux revenus du Pakistan et d'Iran récemment ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Se loger à Kaboul, mission quasi impossible
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:48 

    De retour au pays après avoir été chassé d'Iran, Mohammed Mohsen Zaryab cherche depuis des semaines un logement à Kaboul, où le secteur immobilier déjà sous tension n'est pas prêt à accueillir l'afflux d'Afghans expulsés des pays voisins. La capitale d'environ ... Lire la suite

  • Les délégués de 184 pays sont réunis depuis le 5 aout au Palais des Nations à Genève et jusqu'au 14 aout pour négocier le texte de ce qui pourrait être le premier traité international sur la pollution plastique ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    "Dialogue de sourds" aux négociations plastiques de Genève
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:45 

    Les négociations à Genève en vue d'établir le premier traité mondial de lutte contre la pollution plastique sont bloquées par des pays pétroliers qui refusent toute contrainte sur la production de plastique vierge, rapportent à l'AFP plusieurs sources impliquées ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank