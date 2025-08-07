 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
S&P confirme la note souveraine de la Chine à A+ avec des perspectives stables
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 14:12

Le logo de S&P Global

L'agence de notation S&P Global a confirmé jeudi la note de crédit à long terme de la Chine à A+ et a déclaré que ses mesures de relance budgétaire énergiques permettront à la croissance économique de rester résiliente malgré les difficultés rencontrées dans le secteur immobilier et les pressions douanières.

S&P a déclaré que les perspectives de la notation de la Chine sont "stables".

"Les perspectives stables de la note souveraine à long terme reflètent notre opinion selon laquelle la Chine renouera avec une croissance économique autonome de 4% ou plus par an au cours des deux prochaines années", a déclaré S&P dans un communiqué.

"Cela permettra au gouvernement de réduire progressivement son soutien politique à l'économie au cours des prochaines années".

S&P a affirmé qu'elle pourrait abaisser la note de la Chine si elle s'attendait à ce que le gouvernement mette en œuvre des mesures de relance budgétaire plus importantes au cours des trois à cinq prochaines années, mais qu'elle pourrait relever la note si l'assainissement budgétaire progressait plus rapidement que prévu.

S&P a également confirmé la note souveraine à court terme en devises étrangères et en monnaie locale "A-1" de la Chine.

Le ministère chinois des Finances a déclaré jeudi qu'il se réjouissait que S&P ait réaffirmé la note souveraine de la Chine et s'est engagé à ajuster "de manière dynamique" ses réserves stratégiques et à tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de croissance annuel.

En avril, l'agence de notation mondiale Fitch a abaissé la note souveraine de la Chine, invoquant la hausse rapide de la dette publique et les risques pesant sur les finances publiques, alors que les décideurs politiques se préparent à protéger l'économie contre la hausse des droits de douane américains.

La deuxième économie mondiale a connu une croissance légèrement supérieure aux prévisions au deuxième trimestre. Cependant, les données économiques du mois de juillet sont mitigées, avec une contraction de l'activité manufacturière pour le quatrième mois consécutif, malgré une hausse inattendue des exportations.

(Shubham Kalia à Bangalore et Kevin Yao à Beijing, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2025 à 14:12:07.

