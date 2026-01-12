The Home Depot renforce son partenariat avec Google Cloud autour de l'IA agentique
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 16:45
Ce déploiement s'appuie sur les modèles Gemini de Google Cloud pour offrir une expérience personnalisée et contextuelle. L'assistant numérique "Magic Apron" devient un compagnon conversationnel capable de fournir des conseils techniques complexes, comme le choix d'un mortier joint approprié, tout en localisant précisément les produits en magasin grâce à un guidage au rayon près.
Pour les clients professionnels, tels que les entrepreneurs et les rénovateurs, une nouvelle fonctionnalité permet de générer instantanément des listes de matériaux à partir d'une description vocale ou textuelle, optimisant ainsi l'établissement des devis.
Par ailleurs, The Home Depot intègre l'IA dans sa logistique du "dernier kilomètre" pour anticiper les obstacles de livraison via l'analyse de données géographiques. Enfin, l'entreprise modernise son service client et ses processus internes au Siège social (Store Support Center) en automatisant les flux de travail répétitifs, permettant aux collaborateurs de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
The Home Depot progresse de quelque 0,2% à New York et signe une progression de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.
