The Capital Group repasse sous les 5% des droits de vote de Syensqo

Le gestionnaire américain de fonds de pension The Capital Group Companies a franchi à la baisse le seuil de 5% des droits de vote de Syensqo, détenant 4,95% du groupe de chimie.

Dans un avis financier diffusé mardi matin, il est précisé que le franchissement de seuil résulte d'une cession d'instruments financiers.

En date du mercredi 19 août, le groupe basé à Los Angeles contrôlait directement 4,66% des droits de vote ainsi que 0,29% sous la forme d'instruments financiers.

A la suite de cette annonce, l'action Syensqo cédait 0,9% à 80,5 euros mardi en Bourse de Bruxelles, en comparaison d'une hausse de 0,2% pour l'indice BEL 20.