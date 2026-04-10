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The Capital Group Companies sous les 5% des votes de Soitec
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 09:36

Dans un avis adressé à l'AMF, The Capital Group Companies a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Soitec, à la suite d'une cession d'actions Soitec sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, à la suite de ce franchissement, 2 189 298 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 6,12% du capital et 4,78% des droits de vote du fournisseur de matériaux semi-conducteurs.

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