The Capital Group Companies dépasse les 5% des votes de Soitec
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 13:14

The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Soitec , un franchissement de seuil au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir 2 612 685 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 7,30% du capital et 5,71% des droits de vote de ce fournisseur de matériaux pour l'industrie des semiconducteurs.

