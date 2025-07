THE BLOCKCHAIN GROUP : The Blockchain Group devient Capital B et annonce la création en cours d'une filiale à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis)

The Blockchain Group devient Capital B et annonce la création en cours d'une filiale à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis)

The Blockchain Group devient Capital B, première Bitcoin Treasury Company en Europe

Nouveau logo en ligne avec les principes fondateurs de Bitcoin et la vision long terme de Capital B

Nouveau site internet, nouveau design et nouvelles fonctionnalités incluant un tableau de bord d'analyse de données de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de Capital B

Création en cours d'une filiale à Abu Dhabi pour accompagner le développement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de Capital B

Puteaux, le 21 juillet 2025 : The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) (la « Société », « Capital B »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, annonce aujourd'hui un nouveau chapitre de son évolution en devenant Capital B, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées. Le Groupe présente un nouveau logo, aligné sur les principes fondateurs de Bitcoin et la vision long terme de Capital B. Le nouveau nom commercial Capital B remplacera progressivement l'ancien sur les plateformes financières. Le Groupe annonce également un nouveau site internet avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités, incluant un tableau de bord d'analyse de données de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de Capital B. Enfin, la Société annonce être engagée dans un processus de création d'une filiale à Abu Dhabi pour accompagner le développement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de Capital B. Ces évolutions reflètent l'accélération de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée au fil du temps.

Changement de marque : The Blockchain Group devient Capital B

La Société annonce ce jour qu'elle communique désormais sous le nom de Capital B, marquant une nouvelle étape dans son évolution en tant que première Bitcoin Treasury Company en Europe.

Ce changement de nom reflète l'ambition de la Société depuis l'adoption de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company le 5 Novembre 2024, visant à augmenter le nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée au fil du temps.

Le Groupe précise que ce nouveau nom commercial remplacera progressivement l'ancien sur les plateformes financières et sera susceptible d'être reflété dans le futur par un changement de son code mnémonique (« ticker ») sur Euronext, ainsi qu'aux Etats-Unis lorsque la confirmation de la cotation sur le marché OTCID sera effective, et qui fera l'objet d'un communiqué de presse dédié le cas échéant.

Conception du nouveau logo de Capital B

Ce changement de marque s'accompagne d'un nouveau logo, aligné sur les principes fondateurs de Bitcoin, l'évolution de l'identité originelle de la Société et la vision long terme de Capital B : voir communiqué en pdf .

Mise en ligne d'un nouveau site internet

Dans la continuité du changement de marque et de logo, le Groupe annonce la mise en ligne d'un nouveau site internet, accessible à l'adresse suivante : https://www.cptlb.com

Ce site, dont la conception visuelle, fonctionnelle et technique accompagne la stratégie de Bitcoin Treasury Company de Capital B, fournira notamment les informations clés suivantes :

La description de Capital B, de son équipe, de ses entités opérationnelles et de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps ;

Les communications financières de Capital B, disponibles en français et en anglais ;

Les articles publiés par des médias externes ainsi que les podcasts, conférences et autres formats relatifs à Capital B ;

Les données financières clés relatives à la stratégie de Bitcoin Treasury Company de Capital B, au travers d'un tableau de bord dédié.

Processus en cours pour la création d'une filiale à Abu Dhabi

Le Groupe annonce être engagé dans un processus de création d'une filiale de Capital B à Abu Dhabi, visant à accompagner le développement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de Capital B.

Le Groupe communiquera publiquement sur la progression de ce processus le cas échéant.

* * *

A propos de Capital B (ALTBG)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique : ALTBG

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALTBG.PA

Bloomberg : ALTBG.FP



Contact :

communication@theblockchain-group.com

Contacts - Actus Finance & Communication Relations Investisseurs

Mathieu Calleux

tbg@actus.fr Relations presse

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr – 06 24 03 26 52

Céline Bruggeman

cbruggeman@actus.fr - 06 87 52 71 99 Tous les communiqués de presse Capital B sont disponibles sur

Financial information – Capital B

