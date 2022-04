The Blockchain Group annonce une extension majeure d’Eniblock : Première plateforme de NFT en marque blanche en Europe

Après sa création en juin 2021, et une année record pour les NFTs, The Blockchain Group franchit un nouveau cap en dévoilant une extension majeure de sa plateforme Eniblock et devient la première plateforme de NFT en marque blanche en Europe. La plateforme de par sa flexibilité et des performances séduit de plus en plus d'entreprises et d’entrepreneurs qui souhaitent démarrer dans le Web3.

Depuis le début de l’année, Eniblock compte déjà plus d’une douzaine de nouveaux clients dans différents secteurs dont le sport, le luxe, les réseaux sociaux ou encore l’immobilier. D’ici la fin de l’année, Eniblock compte poursuivre sa forte croissance en multipliant par 5 son nombre de clients et générant un volume d’affaires de plus de 80 millions d’euros par la plateforme.