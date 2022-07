The Blockchain Group annonce être en négociation exclusive avec le leader d’Europe centrale de la Blockchain

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et édition de solutions dans la blockchain est entré en négociation exclusive avec 4Soft, leader d’Europe centrale dans blockchain. Cette opération en vue de l’acquisition de 100% des actions de la société se fera via un financement non dilutif.

Xavier Latil, Président Directeur Général de The Blockchain Group précise : « Nous sommes heureux d’entrer en négociation exclusive avec 4Soft. Cette société leader en Europe centrale a un portefeuille clients très intéressant sur l’Angleterre et l’Allemagne mais également une équipe de développeurs de très haut niveau. ».