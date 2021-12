The Blockchain Group accompagne The Sandbox dans le développement de son Métavers

The Sandbox, futur géant du Métavers, fait appel à l’expertise de The Blockchain Xdev, entité de services et de technologie de The Blockchain Group, pour accélérer l’intégration de la technologie Blockchain et des mécanismes de DeFi (Finance Décentralisé) au sein de leur plateforme. Les équipes ont notamment assuré la migration sur le Layer 2 de Polygon,

une technologie Blockchain plus performante et consommant jusqu'à 100X moins d'énergie que Ethereum.

Lancée en 2012, par les français Arthur Madrid et Sébastien Borget, The Sandbox est une plateforme de jeu communautaire où les joueurs peuvent créer une expérience de jeu et la monétiser avec des NFT (Non Fungible Token). Le métaverse de The Sandbox, entièrement décentralisé (Blockchain Ethereum), a réalisé, il y a encore quelques semaines, une levée de fonds record de 93 millions d’euros.