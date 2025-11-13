Tharimmune augmente après que la FDA américaine a soutenu le projet de médicament de prévention des overdoses d'opioïdes

13 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Tharimmune THAR.O augmentent de 1,58% à 3,24 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir reçu des commentaires positifs de la part de la FDA américaine pour son médicament expérimental TH104, conçu pour prévenir les problèmes respiratoires causés par le fentanyl et d'autres opioïdes puissants

** La FDA approuve le projet de Co d'utiliser la modélisation informatique pour montrer comment le médicament agit dans le corps et offre des conseils techniques pour améliorer l'étude - THAR

** Le TH104 de Co est une fine pellicule qui se dissout dans la bouche, conçue pour être facilement utilisée par les premiers intervenants ou le personnel militaire exposé à des opioïdes dangereux - THAR

** Les simulations de Co montrent que le TH104 commence à agir en 30 minutes et protège pendant 24 heures, contre moins de 2 heures pour la naloxone

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 59% depuis le début de l'année