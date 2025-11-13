 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 276,54
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tharimmune augmente après que la FDA américaine a soutenu le projet de médicament de prévention des overdoses d'opioïdes
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Tharimmune THAR.O augmentent de 1,58% à 3,24 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir reçu des commentaires positifs de la part de la FDA américaine pour son médicament expérimental TH104, conçu pour prévenir les problèmes respiratoires causés par le fentanyl et d'autres opioïdes puissants

** La FDA approuve le projet de Co d'utiliser la modélisation informatique pour montrer comment le médicament agit dans le corps et offre des conseils techniques pour améliorer l'étude - THAR

** Le TH104 de Co est une fine pellicule qui se dissout dans la bouche, conçue pour être facilement utilisée par les premiers intervenants ou le personnel militaire exposé à des opioïdes dangereux - THAR

** Les simulations de Co montrent que le TH104 commence à agir en 30 minutes et protège pendant 24 heures, contre moins de 2 heures pour la naloxone

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 59% depuis le début de l'année

Valeurs associées

THARIMMUNE
0,2210 USD NASDAQ -6,75%
THARIMMUNE
3,2200 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank