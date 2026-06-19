Thales veut intégrer ses mortiers SpinFire sur les véhicules Arquus.

Thales annonce la signature d'un Memorandum of Understanding (MOU) avec Arquus visant à engager des discussions exploratoires pour l'intégration de la gamme de mortiers SpinFire, notamment le mortier rayé de 120 mm, sur les véhicules de la gamme Arquus.

Ce partenariat combine l'expertise de Thales en systèmes d'armes avec la maîtrise d'Arquus en véhicules tactiques. Deux démonstrateurs illustrent cette collaboration : le 120 MC (120 Mortar Carrier) et le système 2R2M (Rifled Recoiled Mounted Mortar, ou système mortier rayé embarqué de 120 mm).

Le 120 MC a été lancé en 2024 et a récemment réussi sa campagne de démonstration et d'évaluation menée par l'armée de Terre. Ce système repose sur un démonstrateur initialement développé aux Pays-Bas, en coopération avec Escribano et Defenture.

Le 2R2M, développé par Thales depuis 1992, s'appuie sur les performances éprouvées du mortier tracté de 120 mm. Destiné à être embarqué sur véhicule, il "combine précision, rapidité de mise en batterie et mobilité optimisée, en phase avec les besoins actuels des forces terrestres".

Pour le système 120 MC, Thales apporte son Weapon Management System (WMS), la centrale inertielle, le tube rayé 120MM et les munitions associées, tandis qu'Arquus assure la livraison des véhicules et Escribano le bras déployable.

Pour le 2R2M, le groupe français de technologies de défense fournit également le WMS, la centrale inertielle et le système d'arme 2R2M avec les munitions associées, alors que Arquus est chargé de l'intégration sur les véhicules.