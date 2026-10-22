Thales-Ventes en hausse de 8% sur les trois premiers trimestres, portées par la défense

Le groupe de défense français Thales TCFP.PA a annoncé jeudi des ventes en hausse organique de 8,1% sur les neuf premiers mois de l'année, nourries par les achats croissants d'armement, et a confirmé ses prévisions pour l'année.

Thales, qui vend un large éventail de produits allant des radars militaires aux outils de contrôle du trafic aérien civil en passant par la cybersécurité, a indiqué confirmer ses objectifs financiers pour 2026.

Le groupe a toutefois précisé que la croissance organique de ses ventes, jusqu'ici prévue entre 6% et 7%, était désormais attendue "dans la borne haute de l'objectif précédemment communiqué, voire au-delà".

Ses ventes sur les neuf premiers mois de l'année ont augmenté à 16,42 milliards d'euros, contre 15,25 milliards sur la même période l'année précédente, a indiqué le plus grand groupe de technologie de défense européen.

Thales a engrangé 19,12 milliards d'euros de commandes, en augmentation de 14% en variation totale par rapport à l'année précédente.

Ces résultats dépassent donc les attentes des analystes, qui, d'après un consensus publié par le groupe sur son site, s'attendaient à une croissance organique des ventes de 7,4% sur les trois premiers trimestres de l'année et à un carnet de commande en croissance publiée de 11% sur la même période.

La division consacrée à la défense, la principale avec plus de la moitié des ventes en 2025, a généré un chiffre d'affaires de 9,36 milliards d'euros en hausse organique de 13%, au-dessus des attentes des analystes qui anticipaient 12,4% de croissance.

Thales a bénéficié de 11 commandes majeures au troisième trimestre 2026, dépassant pour chacune d'entre elles les 100 millions d'euros.

(Rédigé par Florence Loève, édité par Augustin Turpin)