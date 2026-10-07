Thales va moderniser la surveillance des Îles Féroé via son radar RSM NG

Le groupe d'électronique et de défense déploiera son système de nouvelle génération pour assurer la continuité du contrôle aérien civil et militaire dans l'Atlantique Nord.

Thales annonce avoir été sélectionné par l'Organisation danoise d'acquisition et de logistique du ministère de la Défense (DALO) pour fournir et déployer un radar temporaire de surveillance RSM NG sur le site de Sornfelli, aux Iles Féroé. Le RSM NG remplacera un radar RSM 970 existant, avec une livraison et une installation prévues en six mois, sans interruption des services de contrôle du trafic aérien.

Conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et d'EUROCONTROL, le système intègre les technologies d'interrogation Mode S et de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B). Il sera connecté au centre de contrôle AVIANS, tandis que son intégration sera assurée avec Naviair et AVIANS afin de soutenir les opérations aériennes civiles et militaires.

Peu après 11h, le titre Thales reculait de 1,3% à la Bourse de Paris, autour des 220 USD.