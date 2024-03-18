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Thales va moderniser la ligne bleue du métro de Montréal
information fournie par Reuters18/03/2024 à 16:05

Thales SA TCFP.PA :

* THALES VA MODERNISER LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO DE MONTRÉAL POUR AMÉLIORER LA PONCTUALITÉ DES PASSAGERS ET LA FIABILITÉ DES TRAINS

* LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM) ATTRIBUE À THALES LE CONTRAT DE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TRAIN CBTC (COMMUNICATIONS BASED TRAIN CONTROL) POUR LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO DE MONTRÉAL

* THALES CONCEVRA, FABRIQUERA, INSTALLERA ET TESTERA LE SYSTÈME DE SIGNALISATION DE CONTRÔLE DES TRAINS CBTC SELTRAC, ET FOURNIRA DES SERVICES DE MAINTENANCE DE 5 ANS

Texte original: shorturl.at/buELY Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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