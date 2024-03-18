Thales SA TCFP.PA :
* THALES VA MODERNISER LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO DE MONTRÉAL POUR AMÉLIORER LA PONCTUALITÉ DES PASSAGERS ET LA FIABILITÉ DES TRAINS
* LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM) ATTRIBUE À THALES LE CONTRAT DE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TRAIN CBTC (COMMUNICATIONS BASED TRAIN CONTROL) POUR LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO DE MONTRÉAL
* THALES CONCEVRA, FABRIQUERA, INSTALLERA ET TESTERA LE SYSTÈME DE SIGNALISATION DE CONTRÔLE DES TRAINS CBTC SELTRAC, ET FOURNIRA DES SERVICES DE MAINTENANCE DE 5 ANS
Texte original: shorturl.at/buELY Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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