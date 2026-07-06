Thales va mettre la main sur Exail Technologies

Thales annonce avoir signé un accord engageant avec la famille Gorgé pour l'acquisition de 35,51% du capital d'Exail Technologies, puis le lancement d'une offre publique d'achat obligatoire, au prix de 134,00 EUR par action pour chacune des deux étapes de l'offre.

Avec cette acquisition, le groupe de hautes technologies pour la défense, la sécurité et les transports vise à renforcer sa position sur le marché de la lutte sous-marine et à étendre ses capacités dans les systèmes de navigation inertielle grâce à l'expertise complémentaire d'Exail.

La transaction est fondée sur un prix de 134,00 EUR par action Exail, reflétant une prime de 44% par rapport au cours non affecté de l'action Exail au 25 juin, ce qui représente une valorisation d'Exail de 3,9 MdsEUR.

Thales anticipe une création de valeur significative pour ses actionnaires grâce à cette opération : compte tenu du profil de croissance et de marge d'Exail, il estime qu'elle devrait être relutive sur son BPA ajusté dès la 1ère année suivant l'acquisition.

La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est prévue d'ici le 3e trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et des approbations des autorités de la concurrence.

Après cette première prise de participation, Thales déposera une OPA obligatoire portant sur 100% des actions d'Exail et des obligations ODIRNANE auprès de l'AMF, avec une clôture prévue au plus tard au début de 2028.