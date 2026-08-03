Thales va fournir des sonars aux drones de surface de la marine néerlandaise

Le ministère néerlandais de la Défense lance la phase de conception des navires de surface non habités (USV) destinés aux nouvelles frégates de lutte anti-sous-marine et valide l'acquisition du sonar de Thales. La nouvelle est bien accueillie par le marché : le titre progresse de 2% à Paris.

Thales annonce que son sonar remorqué Compact FLASH équipera les futurs navires de surface non habités (USV) de 12 mètres destinés aux nouvelles frégates de lutte anti-sous-marine (ASW) de la Marine Royale Néerlandaise. Le ministère néerlandais de la Défense a autorisé Dutch Naval Design (DND) à lancer les travaux de conception des USV et à finaliser l'acquisition de ce système.

Le sonar remorqué de Thales Underwater Systems France doit permettre d'étendre les capacités de détection des frégates tout en préservant leur discrétion. Les USV seront utilisés pour détecter et suivre des sous-marins hostiles, ainsi que pour renforcer les capacités de dissuasion dans les zones à forte activité sous-marine.

Dutch Naval Design regroupe le ministère de la Défense, des industriels, des établissements académiques et des instituts de recherche réunis au sein de l'USV Alliance pour développer ce programme.