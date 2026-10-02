Thales va fournir des radars Ground Master à l'Irlande

Thales fait part de la signature, entre le ministère irlandais de la Défense et la Direction générale de l'armement (DGA) française, d'un contrat portant sur l'acquisition de quatre Ground Master 400? (GM400Alpha) et d'un Ground Master 200 Multi Mission (GM200 MM/A), afin de renforcer la surveillance aérienne de l'Irlande.

Grâce au programme de montée en puissance industrielle de Thales et à sa capacité à produire dans des délais courts, les premières livraisons sont prévues pour 2027. Avec plus de 300 radars vendus dans plus de 40 pays, la famille de radars Ground Master de Thales continue de bénéficier d'un fort intérêt international, selon le groupe.

"Les radars GM400? et GM200 MM/A, équipés d'une technologie de pointe, joueront un rôle déterminant dans le soutien à la sécurité nationale de l'Irlande", commente Martin Soegaard, directeur national de Thales pour le Danemark, l'Irlande, l'Islande et les pays baltes.

"Cet accord souligne la détermination de l'Europe à renforcer sa souveraineté et sa résilience, ainsi que la confiance que la DGA accorde à Thales en tant que partenaire clé dans le domaine de la défense", ajoute Eric Huber, vice-président des radars de surface chez Thales.