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Thales va fournir de nouveaux Bushmaster à l'Australie
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 07:44

Thales annonce avoir été notifié d'un investissement de 750 MAUD de la part du gouvernement australien pour développer sa capacité de défense souveraine et lui livrer 268 véhicules blindés Bushmaster supplémentaires de nouvelle génération.

Cet investissement soutiendra l'évolution de ce véhicule de transport de troupes déjà utilisé par les forces armées vers un véhicule plus agile, capable de détecter et de faire face efficacement aux menaces actuelles des théâtres d'opérations.

Selon le groupe français, les améliorations prévues comprennent une protection et une mobilité améliorées, des systèmes numériques avancés et une adaptabilité accrue pour répondre aux besoins évolutifs des opérations de défense.

Cet investissement permettra aussi d'accroître la production du Bushmaster, de soutenir l'emploi local, de renforcer la souveraineté australienne ainsi que la capacité de production du pays, prêt à répondre efficacement à la demande internationale.

Ces véhicules seront fabriqués sur le site industriel de Thales à Bendigo, dans l'Etat du Victoria, au sud-est de l'Australie, ce qui confortera plus de 290 emplois sur ce site. La production de la prochaine génération de Bushmaster démarrera en 2027.

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