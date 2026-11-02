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Thales: Une filiale décroche un contrat pouvant aller jusqu'à $196,2 mlns auprès de l'US Navy
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 07:20

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Eurosatory, salon international de la défense et de la sécurité terrestres et aériennes, à Villepinte

Eurosatory, salon international de la défense et de la sécurité terrestres et aériennes, à Villepinte

(Coquille titre)

Advanced Acoustic ​Concepts (AAC), filiale le Thales, a remporté un ​contrat auprès de la ​Marine des ⁠États-Unis pour la ‌fourniture de deux modules de lutte ​contre ‌les mines à ⁠distance et un soutien technique, a ⁠annoncé lundi ‌le groupe de ⁠défense français.

Le ‌contrat, de ⁠53,9 millions de dollars, ⁠inclut ‌des options pour des ​modules ‌supplémentaires, pouvant porter sa valeur totale ​à 196,2 millions ⁠de dollars, indique le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)

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