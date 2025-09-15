Thales souhaite conclure d'autres contrats SAMP/T après que le Danemark a choisi le système antimissile européen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Danemark a préféré le SAMP/T au système de défense aérienne américain Patriot

Le co-fabricant Thales envisage d'autres contrats d'exportation potentiels

(Ajoute des détails et le contexte du paragraphe 3) par Tim Hepher et Stine Jacobsen

La société française Thales TCFP.PA et ses partenaires discutent avec plusieurs pays européens et autres au sujet de nouveaux contrats SAMP/T potentiels après que le Danemark a choisi le système de défense aérienne franco-italien plutôt que le système américain Patriot, a déclaré un cadre supérieur de Thales.

"La défense aérienne devient clairement une priorité dans toute l'Europe, et pas seulement dans la partie est", a déclaré lundi à la presse Hervé Dammann, vice-président exécutif pour les systèmes terrestres et aériens.

Les perspectives incluent non seulement les pays qui ont publiquement exprimé leur intérêt, comme la Grèce et la Belgique, mais aussi d'autres marchés non identifiés, a-t-il déclaré lors d'une réunion d'information sur l'achat du SAMP/T par le Danemark.

Les défenses aériennes sont au centre de l'attention après que la Pologne a abattu drones russes présumés dans son espace aérien avec le soutien des avions des alliés de l'Otan, la première fois qu'un membre de l'alliance occidentale est connu pour avoir tiré des coups de feu pendant la guerre de la Russie en Ukraine.

Le Danemark a déclaré vendredi qu'il allait acquérir des systèmes de défense aérienne, dont deux systèmes SAMP/T, pour 58 milliards de couronnes danoises (9,1 milliards de dollars), devenant ainsi le premier acheteur européen en dehors de la France et de l'Italie et rejetant les offres pour les Patriot américains largement utilisés.

La compétition a été considérée comme un test des efforts européens visant à stimuler les achats d'armes produites dans la région, et a placé les liens entre les deux alliés de l'Otan sous les feux de la rampe après une récente prise de bec entre Copenhague et Washington au sujet du Groenland.

Les responsables danois ont nié tout lien entre le plus grand achat d'armes jamais effectué par le pays et les récentes tensions avec Washington au sujet de la campagne du président américain Donald Trump visant à acquérir le Groenland, qui est sous contrôle danois depuis 1721.

"Il ne s'agit pas d'un rejet de Patriot, mais d'une sélection de ce qui est le mieux", a déclaré le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, lors d'une conférence de presse vendredi.

LES POLITICIENS DANOIS SOUTIENNENT LA DÉCISION D'ACHETER EN EUROPE

Thales a refusé de commenter l'arrière-plan politique de la compétition, déclarant qu'il s'agissait d'une question relevant du gouvernement danois et que le SAMP/T avait gagné en partie grâce à sa couverture à 360 degrés.

Le SAMP/T a été développé par Thales et les précurseurs des filiales française et italienne de MBDA AIR.PA LDOF.MI , le deuxième fabricant mondial de missiles derrière RTX RTX.N , qui a développé le système Patriot utilisé par plus d'une demi-douzaine de nations européennes.

Le choix entre les systèmes américain et européen est devenu politiquement sensible à la suite d'une série de commentaires de Trump menaçant d'annexer le Groenland pour des raisons de sécurité.

Alors que les fonctionnaires danois ont souligné que la décision était basée sur des considérations techniques et pratiques, les politiciens danois, de gauche comme de droite, ont dépeint l'acquisition comme une victoire pour l'Europe.

"Il est payant d'être un bon allié ... . C'est une volonté politique forte d'acheter à des partenaires fiables et non menaçants", a déclaré le législateur conservateur Rasmus Jarlov sur le site X. "Je ne cacherai pas le fait que le Danemark est un bon allié.

"Je ne cacherai pas que je suis incroyablement heureux que les 58 milliards de couronnes n'aillent pas à l'industrie de l'armement israélienne ou américaine, mais à l'industrie de l'armement européenne", a déclaré Martin Lidegaard, chef du parti social libéral d'opposition.

Le Danemark s'intéresse également aux défenses à moyenne portée, notamment le NASAMS norvégien, l'IRIS-T allemand et le VL-MICA français.

Dans un document sur la préparation à la défense publié au début de l'année, la Commission européenne a identifié les défenses aériennes et antimissiles comme l'un des sept domaines prioritaires pour combler les lacunes en matière de capacités militaires.