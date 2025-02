Thales signe un contrat aux Emirats Arabes Unis pour développer un module spatial

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Thales Alenia Space (TAS) a annoncé mardi avoir décroché un contrat avec le Centre spatial des Emirats arabes unis (EAU) pour développer le module de sas que les Emiratis veulent amarrer à la future station spatiale en orbite autour de la Lune.

Ce module de sas, baptisé Airlock, "permettra aux astronautes d’effectuer des sorties extravéhiculaires et de transférer des équipements d’expérimentation aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la station", indique Thales Alenia Space dans son communiqué.

Plus précisément, le contrat, dont le montant n'a pas été communiqué, est signé avec le Centre spatial Mohammed Bin Rashid, pôle scientifique et technologique des Émirats arabes unis chargé des services spatiaux et des programmes d’exploration spatiale du pays.

"Ce nouveau compartiment pressurisé est crucial pour la station spatiale cislunaire [en orbite autour de la lune] car il permettra aux astronautes d’effectuer des activités extravéhiculaires en particulier", se félicite Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), cité dans le communiqué.

La future station spatiale en orbite autour de la Lune, baptisée Gateway et prévue dans le cadre du programme Artémis de la Nasa en 2028, devrait abriter des astronautes sur des cycles allant de 30 à 60 ans. Elle doit aussi servir d'étape avant les futurs voyages vers Mars.

C'est le cinquième élément que TAS fournira dans le cadre de cette station en orbite autour de la lune, "après les modules Lunar-View, Lunar-Link, Lunar I-Hab pour l'ESA, le module pressurisé HALO pour Northrop Grumman", précise l'entreprise dans son communiqué.