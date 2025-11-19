 Aller au contenu principal
Thales signe un accord avec les Émirats arabes unis autour de la gestion du trafic aérien
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 10:00

Thales annonce la signature d'un accord avec Tawazun Council for Defence Enablement pour développer un système avancé de gestion des flux du trafic aérien (ATFM - Air Traffic Flow Management) destiné à la General Civil Aviation Authority des Émirats arabes unis, avec Global Air Navigation Services comme partenaire national.
L'initiative doit renforcer la sécurité, l'efficacité et la durabilité de l'espace aérien national, tout en soutenant 'l'Emirisation' et le développement de capacités locales.
Tawazun souligne que ce projet améliorera la coordination entre les acteurs de l'aviation et optimisera l'utilisation des ressources aériennes nationales.Thales s'appuiera sur son logiciel ATFM existant pour co-développer de nouvelles fonctionnalités au sein d'un laboratoire d'innovation ATM (Air Traffic Management, ou gestion du trafic aérien), le premier du genre dans le pays.
Selon Youzec Kurp, Vice-président Airspace Mobility Solutions, ce laboratoire constituera 'une plateforme critique pour intégrer les technologies de prochaine génération' et préparer les EAU aux futurs défis du trafic aérien.
Le site d'Abu Dhabi deviendra le quatrième laboratoire ATM mondial de Thales et le premier au Moyen-Orient.

THALES
THALES 238,6000 EUR Euronext Paris -0,08%
