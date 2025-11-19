Thales signe un accord avec les Émirats arabes unis autour de la gestion du trafic aérien
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 10:00
L'initiative doit renforcer la sécurité, l'efficacité et la durabilité de l'espace aérien national, tout en soutenant 'l'Emirisation' et le développement de capacités locales.
Tawazun souligne que ce projet améliorera la coordination entre les acteurs de l'aviation et optimisera l'utilisation des ressources aériennes nationales.Thales s'appuiera sur son logiciel ATFM existant pour co-développer de nouvelles fonctionnalités au sein d'un laboratoire d'innovation ATM (Air Traffic Management, ou gestion du trafic aérien), le premier du genre dans le pays.
Selon Youzec Kurp, Vice-président Airspace Mobility Solutions, ce laboratoire constituera 'une plateforme critique pour intégrer les technologies de prochaine génération' et préparer les EAU aux futurs défis du trafic aérien.
Le site d'Abu Dhabi deviendra le quatrième laboratoire ATM mondial de Thales et le premier au Moyen-Orient.
Valeurs associées
|238,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,08%
A lire aussi
-
Interparfums < IPAR.PA > chute en Bourse mercredi après avoir abaissé son objectif de chiffre d’affaires 2025 et renoncé à fournir des prévisions chiffrées pour 2026, invoquant des " paramètres favorables et défavorables ". Vers 08h46 GMT, le titre cédait
-
Transposée en juin 2026, la directive européenne sur la transparence obligera les entreprises à afficher les salaires dans les offres d'emploi et instaurer davantage de clarté la transparence en interne. Selon l'Apec, une majorité d'entre elles n'applique pas encore ... Lire la suite
-
"Non, je ne me tairai pas": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a réaffirmé dans une tribune au Monde sa volonté d'"agir" face au narcobanditisme, estimant qu'une "lutte à mort est engagée". Le militant écologiste originaire ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue légèrement dans le rouge mercredi, dans l'attente des résultats du mastodonte américain des puces électroniques Nvidia , sur fond de craintes croissantes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA). Vers 9H30 (heure ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer