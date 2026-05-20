Thales signe un accord avec Google pour un fournisseur de services cloud allemand

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe français de défense Thales

TCFP.PA et Google Cloud, filiale d'Alphabet, ont signé un accord visant à lancer en Allemagne une nouvelle solution cloud européenne qui sera indépendante de Google tant sur le plan opérationnel que juridique, ont annoncé mercredi les deux entreprises.