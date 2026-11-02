Thales séduit l'US Navy pour traquer les mines à distance

Thales ( 0,42 %) a remporté, via sa filiale américaine AAC, un contrat de 53,9 millions de dollars pour fournir deux modules de lutte contre les mines à l'US Navy. Avec les options, son montant pourrait atteindre 196,2 millions de dollars.

Annoncée lundi 2 novembre, cette commande vise à renforcer les capacités de la marine américaine face aux mines sous-marines. AAC, filiale de Thales implantée aux Etats-Unis et spécialisée dans la guerre sous-marine, assurera la production et la livraison des équipements, ainsi que le soutien technique.

Les deux modules RMH permettront aux marins de repérer les mines à distance et d'en déterminer la nature. Les équipages pourront ainsi opérer depuis des positions plus sûres, avec une exposition réduite dans les zones maritimes contestées.

"La capacité à contrer les menaces posées par les mines sous-marines reste fondamentale pour la sécurité maritime et le succès des missions navales", a souligné dans un communiqué Rob Geckle, PDG de Thales aux Etats-Unis et en Amérique du Nord.

Accélérer le passage de la détection à l'action

Le système associe un sonar remorqué à ouverture synthétique, des logiciels de gestion de mission et des technologies de véhicules téléopérés. Son imagerie à haute résolution doit faciliter le repérage des mines et réduire les fausses alertes.

Des algorithmes de reconnaissance de cibles assistés par l'intelligence artificielle complètent le dispositif. Ils permettent de traiter, classer et cartographier les données pour accélérer la prise de décision.

Cette architecture modulaire prévoit également l'intégration de futures capacités de neutralisation à distance. Elle doit soutenir les opérations des navires de surface avec ou sans équipage.

"Nous simplifions les opérations de lutte contre les mines et accélérons le passage de la détection à l'action", a déclaré Mike Carnovale, président d'AAC.