Euronext va nommer David Knibbe au poste de DG, Stéphane Boujnah va démissionner

Stéphane Boujnah, PDG de l'opérateur boursier Euronext, participe au Forum financier international Paris Europlace à Paris

Le directeur général et président du directoire ‌d'Euronext Stéphane Boujnah va démissionner de ses fonctions et le conseil de surveillance nommera, lors ​de l'assemblée générale annuelle du 20 mai 2027, l'actuel patron de l'assureur néerlandais NN Group, David Knibbe, pour le remplacer, a annoncé lundi l'opérateur boursier.

"La nomination de David Knibbe fait ​suite à la décision de Stéphane Boujnah de quitter ses fonctions en mai 2027 et à un processus de sélection ​rigoureux et minutieux mené par le conseil de ⁠surveillance", déclare Euronext dans un communiqué.

Patron d'Euronext depuis novembre 2015, Stéphane Boujnah a mené ‌une stratégie d'expansion qui a conduit le groupe à acquérir d'autres opérateurs comme l'Irish Stock Exchange, Oslo Bors, Borsa Italiana ou encore ATHEX Stock Exchange.

David ​Knibbe, recommandé par le comité ‌de nomination, succédera à Stéphane Boujnah après avoir "supervisé la transformation réussie ⁠de NN en une entreprise en pleine croissance", déclare pour sa part le groupe néerlandais dans un communiqué distinct, saluant le maintien de "solides performances commerciales et financières".

À la Bourse de ⁠Paris, l'action Euronext reculait ‌de 1,0% à 175,7 euros 08h45 GMT, le CAC 40 grappillant 0,09% ⁠au même moment.

Depuis l'arrivée de David Knibbe à la tête de NN Group, fin 2019, ‌l'action "a surperformé l'indice d'environ 110%, avec une sur-performance particulièrement remarquable (environ 50%) au cours ⁠des 18 derniers mois environ", déclarent les analystes de Jefferies dans ⁠une note.

Le courtier accorde ‌aussi une importance particulière aux commentaires du président du conseil de surveillance d'Euronext, Piero Novelli, ​qui souligne que David Knibbe s'appuiera sur l'équipe ‌dirigeante en place.

Ces déclarations laissent espérer, d'après les analystes de Jefferies, le maintien de membres clés du directoire qui ​auraient, selon des informations de presse, brigué le poste de DG, "notamment le directeur financier très apprécié, Giorgio Modica".

Tout en s'abstenant de formuler des observations détaillées, Jefferies ne couvrant ⁠pas NN Group, les analystes soulignent que David Knibbe dispose vraisemblablement d'un réseau solide en Europe, "tant parmi les responsables politiques que les régulateurs et l'écosystème FIG au sens large".

La nomination est soumise à l’approbation des autorités nationales compétentes et du ministre néerlandais des Finances, et sera soumise à l’approbation des actionnaires le 20 mai 2027.

(Rédigé par Etienne Breban et Augustin Turpin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)