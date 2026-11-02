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Le Premier ministre Bart De Wever remet sa démission au roi, selon la presse
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 10:37

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Le Premier ministre italien Meloni et le Premier ministre belge De Wever se rencontrent à Rome

Le Premier ministre italien Meloni et le Premier ministre belge De Wever se rencontrent à Rome

Le Premier ‌ministre belge Bart De Wever a ​remis sa démission au roi Philippe, le gouvernement n'étant pas parvenu à un accord ​sur le budget 2027, rapportent lundi plusieurs médias ​locaux.

D'après le quotidien belge ⁠De Tijd, le roi ne devrait pas ‌accepter dans l'immédiat cette démission.

Le gouvernement plaide depuis des mois pour ​des coupes ‌budgétaires et des hausses d'impôts ⁠de 10 milliards d'euros que Bart De Wever juge nécessaires pour maîtriser les finances ⁠de l'Etat.

Le ‌parti nationaliste flamand Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) ⁠de Bart De Wever et le ‌parti libéral francophone Mouvement réformateur (MR) ⁠souhaitent surtout réduire les dépenses de ⁠santé, tandis ‌que deux autres partenaires de coalition, les ​socialistes flamands de ‌Vooruit et les centristes francophones du parti Les Engagés, réclament ​une plus grande contribution des hauts revenus aux efforts budgétaires.

La ⁠coalition Arizona, en place depuis début février 2025, compte cinq partis, le chrétiens-démocrates flamands du CD&V venant compléter le tableau.

(Bart Meijer; version française Claude Chendjou, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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