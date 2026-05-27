Thales s'allie avec l'ENAC pour la R&D et la formation

Thales annonce un partenariat stratégique avec l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, visant à préparer l'avenir du transport aérien, en se concentrant sur deux axes : la recherche-développement et la formation.

D'une part, ce partenariat se concentrera sur la recherche conjointe et la validation de concepts avancés : ensemble, les deux partenaires aborderont les défis auxquels l'industrie de l'aviation est confrontée et développeront des concepts innovants pour la gestion du trafic aérien (ATM).

Parmi les initiatives clés figurent des solutions de gestion du trafic aérien et d'optimisation de l'espace aérien basées sur l'IA, conçues pour aider les compagnies à optimiser leur consommation de carburant, ou encore le développement de systèmes ATC de nouvelle génération pour améliorer la sécurité des vols, optimiser les flux de trafic et améliorer les trajectoires.

D'autre part, ce partenariat créera de nouvelles opportunités d'enrichir les parcours professionnels, depuis la formation initiale jusqu'aux postes de chercheurs, en passant par les doctorats, garantissant une meilleure adéquation entre la formation académique et les besoins évolutifs de l'industrie aéronautique.

Ce protocole d'accord couvre diverses initiatives de coopération, notamment concernant le développement de l'offre de formation pour les étudiants, afin de mieux répondre aux évolutions du secteur du contrôle aérien et, de façon plus générale, aux évolutions des besoins de l'industrie aéronautique.

Ce partenariat pourra favoriser un écosystème collaboratif et ouvert pour l'aéronautique en accueillant de nouveaux acteurs, tels que des startups , des laboratoires de recherche et des institutions, afin de participer et de contribuer à des projets ciblés. L'accord a été signé ce 27 mai à Airspace World Lisbon, pour une durée minimale de trois ans.