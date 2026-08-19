Thales s'allie à Systematic pour la défense aérienne danoise

A l'occasion des DALO Industry Days, salon de défense qui se tient à Herning (Danemark), Thales fait part d'un partenariat stratégique avec Systematic visant à doter les forces armées danoises de capacités avancées et interopérables en matière de défense aérienne.

Ce partenariat allie l'expertise de Systematic en logiciels de commandement et de contrôle aux systèmes de défense aérienne éprouvés de Thales. Il permettra une meilleure intégration et une meilleure coordination des capacités, notamment celles du SAMP/T NG et d'autres systèmes de défense aérienne.

Cette coopération répondra aux besoins clés de la défense danoise, notamment en matière de commandement et de contrôle aérien (C2) et de défense aérienne par missiles sol-air (SBAMD), en offrant une approche moderne et interopérable.

Selon le groupe français, elle contribuera également au renforcement des capacités industrielles locales, en favorisant la création de valeur à long terme sur le territoire danois et en ouvrant des perspectives d'exportation pour l'avenir.

"En combinant des solutions éprouvées avec une coopération locale solide, nous renforçons notre présence dans le pays et contribuons à des capacités de défense génératrices de valeur pour l'industrie danoise", commente Martin Soegaard, directeur pays de Thales Danemark, Irlande, Islande et Pays baltes.