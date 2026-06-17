Thales s'allie à Mesko pour produire des roquettes en Pologne

À l'occasion du salon Eurosatory 2026, Thales fait part de la signature d'un protocole d'accord avec Mesko, faisant de ce fabricant de défense polonais, filiale du groupe PGZ, un partenaire stratégique en Pologne pour la production de roquettes de calibre 70 mm.

Cette coopération industrielle prévoit la mise en oeuvre d'un important transfert d'activités à forte valeur ajoutée vers la Pologne, notamment l'assemblage de moteurs de roquettes et la production de composants critiques par les filiales de PGZ.

Cette collaboration renforce les capacités de fabrication de défense nationale de la Pologne et consolide la position de leader de Thales en Belgique et en Europe sur le marché des roquettes de 70 mm, activité pour laquelle le groupe prévoit une montée en puissance.

"La roquette guidée laser de 70 mm est devenue une capacité clé dans les conflits actuels, en raison notamment de son efficacité dans la lutte contre les menaces que représentent les drones", met en avant le groupe français de hautes technologies pour la défense.