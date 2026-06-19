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Thales s'allie à Hanwha dans les frappes terrestres à longue portée
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 09:23

Thales fait part de la signature, lors du salon Eurosatory 2026 à Paris, d'un protocole d'accord avec le groupe sud-coréen Hanwha Aerospace afin de coopérer dans le domaine des capacités de frappe de précision terrestre à longue portée.

Dans ce cadre, les deux entreprises poursuivront une coopération technique afin d'assurer la compatibilité des trois missiles de la famille Chunmoo de Hanwha avec le lanceur X-Fire de Thales, et ainsi répondre aux besoins opérationnels actuels en matière de frappe dans la profondeur.

Il s'agit du CGR080, une roquette guidée dotée d'une portée pouvant atteindre environ 80 km et disponible immédiatement, du CTM-MR, un missile à moyenne portée de l'ordre de 160 km, et du CTM290, un missile balistique tactique doté d'une portée pouvant atteindre 290 km.

Le lanceur terrestre X-Fire, développé par Thales et Soframe, est présenté comme extrêmement mobile, polyvalent et interopérable, conçu pour tirer tout type de munition à longue portée. Il a déjà effectué ses premiers tirs le 20 mai dernier.

Selon Thales, ce partenariat renforce la collaboration entre les industries européennes et coréennes, avec un accent particulier sur le marché international. Les deux groupes explorent également de nouvelles opportunités de coopération sur les marchés européens.

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