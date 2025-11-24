 Aller au contenu principal
Thalès : retrace le support des 220E du 2 septembre
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 10:51

Thalès retrace le support des 220E du 2 septembre : en cas d'enfoncement, le titre s'en irait re-tester le plancher d'ouverture des 212E du 7 avril, et en cas de poursuite de la correction, refermer le 'gap' des 194,65E du 6 février.

Valeurs associées

THALES
221,2000 EUR Euronext Paris -2,51%
