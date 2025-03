Thales: résultat net consolidé pdg en hausse de +39% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 20 577 ME, en hausse de 11,7% par rapport à 2023 (+8,3% en croissance organique).



'Cette croissance robuste reflète notamment la performance solide de l'activité Défense tout au long de l'année' indique le groupe.



Les nouvelles commandes de l'exercice 2024 sont en progression de 9% par rapport à 2023 à 25 289 ME et de +6% en variation ' organique ' (à périmètre et taux de change constants).



L'EBIT Ajusté s'établit en 2024 à 2 419 ME (11,8% du chiffre d'affaires), contre 2 132 ME (11,6% du chiffre d'affaires) en 2023, en croissance de +13,4% (+5,7% en variation organique).



Le Résultat Net Ajusté, part du Groupe est en hausse de +7% à 1 900 ME par rapport à 2023. Le Résultat Net consolidé, part du Groupe s'élève à 1 420 ME, en progression de +39% par rapport à 2023.



Thales fixe les objectifs suivants pour 2025 : un ratio de book-to-bill supérieur à 1, une croissance organique de chiffre d'affaires comprise entre +5% et +6%, correspondant à un chiffre d'affaires compris entre 21,7 et 21,9 milliards d'euros, une marge d'EBIT Ajusté comprise entre 12,2% et 12,4%, en hausse de 40 à 60 points de base par rapport à 2024.



En outre, le Groupe devrait maintenir en 2025 un taux de conversion en cash élevé, situé entre 95 et 100%.





