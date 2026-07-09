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Thalès : reste prisonnier du corridor 240/216EUR
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 10:45

Thalès (-3%) a fait une brève incursion mardi vers 248,5EUR ce mardi matin, avant de rechuter sous 226EUR... soit -22EUR (ou 8,5%) en moins de 72H heures.

Thalès reste ainsi prisonnier du corridor 240/216EUR : la cassure du support préfigurerait le comblement du "gap" de 194,7EUR du 28 février 2025, voir celui des 182,9EUR du 21 février 2025.

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1 commentaire

  • 13:00

    Thales reste surtout prisonnier des spéculateurs.

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