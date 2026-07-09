Thalès : reste prisonnier du corridor 240/216EUR

Thalès (-3%) a fait une brève incursion mardi vers 248,5EUR ce mardi matin, avant de rechuter sous 226EUR... soit -22EUR (ou 8,5%) en moins de 72H heures.

Thalès reste ainsi prisonnier du corridor 240/216EUR : la cassure du support préfigurerait le comblement du "gap" de 194,7EUR du 28 février 2025, voir celui des 182,9EUR du 21 février 2025.