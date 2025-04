Thalès : repart à l'assaut des 240E, les 260E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le support des 233,8/2374E a 'tenu' (canal de consolidation sommital latéral) et Thalès repart à l'assaut des 240E.

En jeu, le retracement de la double résistance historique des 260E des 6 mars et 15 avril.





Valeurs associées THALES 239,7000 EUR Euronext Paris +2,44%