Thales renforce son partenariat avec Google Cloud sur les workflows d'IA agentique

Thales SA TCFP.PA :

* RENFORCE SA COLLABORATION AVEC GOOGLE CLOUD POUR AIDER À SÉCURISER LES WORKFLOWS D'IA AGENTIQUE

Texte original https://tinyurl.com/ye25hbw4

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(Rédaction de Gdansk)