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Thales renforce son partenariat avec Google Cloud sur les workflows d'IA agentique
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 09:11
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Thales SA TCFP.PA :

* RENFORCE SA COLLABORATION AVEC GOOGLE CLOUD POUR AIDER À SÉCURISER LES WORKFLOWS D'IA AGENTIQUE

Texte original https://tinyurl.com/ye25hbw4

Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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