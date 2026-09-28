Thales renforce son partenariat avec Google Cloud sur les workflows d'IA agentique

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(Rédaction de Gdansk)
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Le pape Léon XIV est arrivé lundi matin à Metz, où il compte donner une tonalité européenne au quatrième - et dernier - jour de sa visite en France, en présence d'Emmanuel Macron, qui assistera finalement à la messe. Après un vol en partie escorté par deux Rafale ... Lire la suite
Donald Trump a confirmé dimanche qu'il devait dîner le soir même avec le patron de la start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, Dario Amodei, qu'il a qualifié de "très respecté", après des mois de conflit ouvert entre son administration et l'entreprise. ... Lire la suite
TotalEnergies a annoncé lundi "ambitionner une croissance de 2 à 3% par an" de sa production de pétrole et de gaz sur la période 2030-2035, et confirmé son objectif d'une croissance moyenne de "plus de 3% par an" jusqu'en 2030. Le géant pétrogazier français a aussi ... Lire la suite
La suppression de l'abattement fiscal "présenterait le profil le plus redistributif" des mesures envisagées par le gouvernement. Désindexer les pensions de retraite aurait le poids le plus important pour les ménages modestes comparativement aux autres pistes envisagées ... Lire la suite
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