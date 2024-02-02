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Thales remporte un contrat de £1,8 milliard pour la marine britannique
information fournie par Reuters02/02/2024 à 18:22

Thales SA TCFP.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT DE 1,8 MILLIARD DE LIVRES STERLING POUR "MAXIMISER LE NOMBRE DE JOURS EN MER DE LA MARINE ROYALE"

* MINISTÈRE BRITANNIQUE DE LA DÉFENSE A ANNONCÉ LA SIGNATURE D'UN NOUVEAU CONTRAT D'UNE DURÉE DE 15 ANS, AVEC THALES

* LE NOUVEAU CONTRAT RÉPOND À LA NÉCESSITÉ CROISSANTE POUR LES PLATES-FORMES DE LA ROYAL NAVY D'ÊTRE EN SERVICE ACTIF PLUS LONGTEMPS EN RAISON DE L'INSTABILITÉ MONDIALE CROISSANTE

Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Bureau de Gdansk)

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