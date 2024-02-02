Thales remporte un contrat de £1,8 milliard pour la marine britannique

Thales SA TCFP.PA :
* REMPORTE UN CONTRAT DE 1,8 MILLIARD DE LIVRES STERLING POUR "MAXIMISER LE NOMBRE DE JOURS EN MER DE LA MARINE ROYALE"
* MINISTÈRE BRITANNIQUE DE LA DÉFENSE A ANNONCÉ LA SIGNATURE D'UN NOUVEAU CONTRAT D'UNE DURÉE DE 15 ANS, AVEC THALES
* LE NOUVEAU CONTRAT RÉPOND À LA NÉCESSITÉ CROISSANTE POUR LES PLATES-FORMES DE LA ROYAL NAVY D'ÊTRE EN SERVICE ACTIF PLUS LONGTEMPS EN RAISON DE L'INSTABILITÉ MONDIALE CROISSANTE
Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Bureau de Gdansk)
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