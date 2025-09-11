Thales remporte un contrat avec un partenaire et annonce une collaboration avec BAE Systems

(AOF) - Thales et son partenaire Stinville ont remporté un contrat pour la modernisation de la gestion du trafic aérien au Pérou. Les deux sociétés vont déployer le système TopSky-AMHS qui permettra à la Société péruvienne des aéroports et de l’aviation commerciale (CORPAC) de moderniser la transmission des messages aéronautiques, d’améliorer l’interopérabilité avec d’autres systèmes et de s’aligner sur les normes internationales les plus strictes fixées par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La solution TopSky-AMHS de Thales a déjà été adoptée par plusieurs pays, témoignant de sa fiabilité et de son efficacité.

En parallèle, le groupe français et son homologue britannique BAE Systems ont dévoilé une nouvelle étape de leur collaboration destinée à fournir au Royaume-Uni une capacité de sonar sous-marin de nouvelle génération.