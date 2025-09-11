 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 841,00
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thales remporte un contrat avec un partenaire et annonce une collaboration avec BAE Systems
information fournie par AOF 11/09/2025 à 18:06

(AOF) - Thales et son partenaire Stinville ont remporté un contrat pour la modernisation de la gestion du trafic aérien au Pérou. Les deux sociétés vont déployer le système TopSky-AMHS qui permettra à la Société péruvienne des aéroports et de l’aviation commerciale (CORPAC) de moderniser la transmission des messages aéronautiques, d’améliorer l’interopérabilité avec d’autres systèmes et de s’aligner sur les normes internationales les plus strictes fixées par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La solution TopSky-AMHS de Thales a déjà été adoptée par plusieurs pays, témoignant de sa fiabilité et de son efficacité.

En parallèle, le groupe français et son homologue britannique BAE Systems ont dévoilé une nouvelle étape de leur collaboration destinée à fournir au Royaume-Uni une capacité de sonar sous-marin de nouvelle génération.

Défense

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 944,250 GBX LSE +6,13%
THALES
243,7000 EUR Euronext Paris +3,66%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank