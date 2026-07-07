Thales remporte Exail au nez et à la barbe de Safran, l'avis des analystes

Le petite poucet tricolore de la défense, spécialiste de la robotique et des drones naval a été courtisé par Safran, avant que Thales ne remporte finalement la mise. Ce matin, les analystes reviennent sur le dossier.

Selon TP ICAP Midcap , l'accord conclu entre Thales et la famille Gorgé sur une offre à 134 EUR par action (contre 128,5 EUR proposés par Safran, ndlr) marque probablement "la fin de partie", le risque d'échec de l'opération étant jugé limité.

Le bureau d'études estime que l'offre de Thales est plus cohérente que celle de Safran. Il considère que le prix proposé reflète correctement la valeur d'Exail et ses perspectives, tout en mettant en avant une logique industrielle solide. Dans les systèmes anti-mines, Thales acquiert selon lui son principal concurrent, tandis que les activités dans les centrales inertielles apparaissent complémentaires et susceptibles de générer des synergies commerciales.

La note souligne également que les risques réglementaires et antitrust devraient rester limités, les deux groupes étant peu présents sur les mêmes segments. TP ICAP Midcap estime en outre que l'opération bénéficie d'un soutien des autorités françaises compte tenu des enjeux de souveraineté liés aux activités d'Exail. Enfin, le broker rappelle que l'offre de Thales est conforme à son objectif de cours de 135 EUR, qui n'intègre toutefois pas de prime liée à une opération de fusion-acquisition.

De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre Thales, avec un objectif de cours inchangé à 305 EUR.

L'analyste estime que l'acquisition d'Exail va permettre à Thales de changer d'échelle dans les marchés de la guerre navale, en renforçant sa position dans les contre-mesures anti-mines autonomes et la guerre anti-sous-marine grâce à des portefeuilles très complémentaires. Le broker estime par ailleurs qu'une contre-offre est peu probable.

Le bureau d'études juge la valorisation de l'opération exigeante mais justifiée par un potentiel de synergies "tangible et relativement peu risqué". Il anticipe une relution de 2,1% dès 2028 et de 4,6% en 2030, avec une création de valeur accessible à cet horizon.

La note indique également que le premier semestre 2026 devrait être pénalisé par des bases de comparaison élevées et certains éléments exceptionnels, mais que le solide momentum dans la Défense conduit Oddo BHF à maintenir ses prévisions de résultat pour 2026.

Enfin, chez AlphaValue , Saïma Hussain, en charge du dossier, estime que Thales apparaît comme "l'acquéreur industriel le plus naturel" pour Exail. "Alors que Safran aurait principalement renforcé sa position dans la navigation inertielle, Thales pourra intégrer Exail à l'ensemble de son écosystème naval, des sonars et systèmes de gestion de combat aux capacités autonomes de lutte contre les mines et aux drones sous-marins", indique l'experte. Selon elle, la valorisation est "incontestablement élevée" (environ 24 fois l'EBIT estimé pour 2027 après prise en compte des synergies de coûts), mais Exail constitue "un actif stratégique rare".

Cette acquisition renforce par ailleurs la position de leader de Thales sur trois des marchés structurellement les plus porteurs de la défense : la guerre sous-marine autonome, la navigation inertielle et l'électronique de défense, conclut AlphaValue.