Thales: protocole d'accord avec le groupe Edge aux Emirats information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec Earth, une filiale du groupe émirati Edge, à laquelle l'électronicien français fournira notamment des systèmes d'identification IFF.



Le partenariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie des Emirats arabes unis de doter de technologies avancées ses avions de combat et de reconnaissance sans pilote ou télécommandés (UAV).



Thales rappelle être un partenaire stratégique des EAU dans les domaines de l'aéronautique, du numérique et de la cybersécurité, avec quelque 550 employés présents dans le pays.





