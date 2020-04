Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: Prises de commandes et CA en baisse au 1er trimestre à périmètre constant Reuters • 28/04/2020 à 07:41









THALES: PRISES DE COMMANDES ET CA EN BAISSE AU 1ER TRIMESTRE À PÉRIMÈTRE CONSTANT PARIS (Reuters) - Thales a déclaré mardi s'attendre à subir au deuxième trimestre un "impact très significatif" de la crise provoquée par le nouveau coronavirus après des baisses respectives de 4,7% et 15% de son chiffre d'affaires et de ses prises de commandes, à changes et périmètre constants, au cours des trois premiers mois de l'année. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros et des prises de commandes de 2,7 milliards, des résultats en hausse de 16% et 17% respectivement en tenant compte de l'intégration des activités de Gemalto, consolidées depuis le 1er avril 2019. "Le chiffre d'affaires et les prises de commandes du premier trimestre 2020 sont marqués par les premiers impacts de la crise du COVID-19", a déclaré le PDG Patrice Caine, cité dans un communiqué. Le groupe français, qui a annulé ses prévisions financières le 7 avril, anticipe que la crise du COVID-19 aura un "impact très significatif" sur son activité du deuxième trimestre 2020 et sur ses comptes du premier semestre 2020. Il juge impossible à ce stade de quantifier ces impacts financiers de cette crise sur ses comptes. Il estime qu'au premier trimestre, les perturbations provoquées par le nouveau coronavirus ont eu un impact d'environ 190 millions d'euros sur ses prises de commandes, dont environ 80 millions liés à l'aéronautique civile et 110 millions à ses autres activités. L'impact sur le chiffre d'affaires a pour sa part été d'environ 200 millions d'euros, dont 60 millions dans l'aéronautique civile et 140 millions dans les autres activités. (Tim Hepher et Bertrand Boucey)

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.29%