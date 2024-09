Thales pilotera le projet de recherche DECOR

(AOF) - Le secteur du transport aérien a mis en place un plan de grande envergure pour éliminer ses émissions et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour soutenir cette transformation environnementale en France, la DGAC a lancé le projet DECOR, financé par le plan d'investissement "France 2030", afin de promouvoir des opérations aériennes plus respectueuses de l'environnement. Thales, à la tête de ce projet sponsorisé par la DSNA et soutenu par Eurocontrol, travaille en partenariat avec Airbus, Air France, Amelia, Atmosphere, Cerfacs, CGX Aéro, Fracs et l'Onera.

Le projet DECOR a pour objectif de créer de nouvelles solutions numériques et d'optimiser celles existantes afin de réduire l'empreinte sur l'environnement de l'industrie du transport aérien d'ici 2025, en optimisant les trajectoires de vol et en gérant de manière plus efficace les flux du trafic aérien.

Il fournira des solutions numériques permettant aux prestataires de services de navigation aérienne au sol et aux pilotes en vol d'optimiser les trajectoires de vol et, ainsi, de réduire les émissions de CO2 et autres polluants. Le projet bénéficie de l'expertise de Thales en matière d'opérations aériennes durables.

La gamme de solutions de simulation et d'aide à la décision facilitera la collaboration entre les exploitants d'aéronefs (agents d'opérations et pilotes) et les prestataires de services de navigation aérienne (gestionnaires de flux et contrôleurs) afin de mettre en œuvre, plus facilement, des itinéraires qui réduisent l'impact sur l'environnement tout en prenant en compte les ajustements réseaux nécessaires.

Des tests sont effectués sur plusieurs dizaines de vols régionaux et long-courriers afin de mettre en place les systèmes avioniques et de gestion du trafic aérien nécessaires pour réduire l'impact environnemental.