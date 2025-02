Thales: partenariat avec Sopra Stera dans l'ATM information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Thales et Sopra Steria annoncent le lancement d'une collaboration pluriannuelle pour conduire la transformation numérique de la gestion du trafic aérien (ATM) en Europe, en combinant leur savoir-faire.



Dans ce cadre, les deux entreprises proposeront la plateforme sécurisée OpenSky de Thales ainsi que ses services associés, favorisant à la fois l'adoption d'une aviation durable et la modernisation de l'ATM européen.



'Cette plateforme ultra-sécurisée à l'architecture ouverte offre flexibilité et interopérabilité sur le long terme pour les fournisseurs de services de navigation aérienne en Europe', affirment les deux partenaires.





